衞星監控站影響　大埔5G服務較差

正當市民期待5G服務盡快推出時，大埔區居民要有心理準備，因區內有衞星監控站，日後享用被喻為「黃金頻譜」的3.5吉赫頻帶時將會受限。立法會一個小組委員會今早(11日)審議相關修訂條例時，有議員要求政府協助衞星公司早日搬遷衞星，以免區內5G服務受影響。



《2019年電訊(指定須繳付頻譜使用費的頻帶)(修訂)令》涉及指配3.5吉赫、3.3吉赫及4.9吉赫三條頻帶使用，條例將於下月12日起實施。商務及經濟發展局副秘書長(通訊及創意產業)陳煥兒表示，相關頻譜定價不會定得太高，會研究降低每口拍賣價，以免影響營辦商的競投意欲。



大埔衞星監控站設有3.5吉赫的限制區，會議主席葛珮帆及議員莫乃光關注，科學園及中文大學的科研會否因5G受限而受影響。通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢承認，在限制區內接收3.5吉赫會受影響，但會設定3.5吉赫的最大干擾限值，日後不會再容許在區內設置新衞星，確保區內5G服務不會再變差。



不過，梁表示，政府無權要求現有衞星公司搬遷衞星，但會與衞星公司商討搬遷衞星意欲，並提供協助。他指營辦商可以用其他如4.9頻譜，以解決當區5G接收問題，政府亦會開發其他頻譜供使用。