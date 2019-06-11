劉夢熊終極敗訴　判詞指恐嚇引爆政治炸彈帶有妨礙司法傾向

前全國政協委員劉夢熊在接受廉署調查期間，向時任特首梁振英及時任廉政專員白韞六發信，要求終止調查，因而被控意圖妨礙司法公正罪。劉在區域法院受審後被判罪成，判監1年6個月，其後向高院上訴庭上訴，結果遭駁回。他上月就定罪向終審法院提出終極上訴，亦被終院5名法官即時駁回。終院今天(11日)頒布書面判詞，解釋判決原因。



今天的書面判決理據是由常任法官張舉能撰寫，其餘4位法官一致同意。張官表示，本案要優先解決的問題，是控方是否需要確立特首或廉政專員有權力終止或干涉調查，才能證明劉的行為帶有妨礙司法公正的傾向。劉認為特首或廉政專員法律上並無權力干涉調查，他的行為便不可能達致妨礙司法公正目的。不過終院並不同意此論點。



張官指出，特首和廉政專員分別是特區和廉署的首長，而廉政專員在工作上要向特首負責，兩人都與廉署的調查有確實關連。劉向他們去信要求終止調查，並恐嚇說「否則將引爆政治炸彈」，明顯是帶有妨礙司法傾向。



張官形容劉指特首或廉政專員要確實合法權力終止調查，他的行為才有妨礙司法傾向說法，是不切實際。張官指特首有其獨特的憲制和法律地位，無疑有能力左右或影響廉政專員、及間接影響專員的下屬處理調查方式，甚至完全終止調查。同樣，廉政專員也可作出或嘗試作出多種行為，直接或間接地以行政或其他措施，去阻撓、延遲或干擾調查，或影響調查結果，甚至終止調查。因此，上面提到的先決問題，其答案一定是「否」，因此劉的行為可被證明是帶有妨礙司法公正傾向，其定罪上訴應被駁回。