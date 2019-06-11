黃雨後將軍澳現泥海　議員憂泥水夾雜重金屬

落「黃雨」變「黃海」？今晨(11日)暴雨襲港，將軍澳日出康城附近海面再度浮現大量沙泥，整片海泥黃色一片，湧至對岸的鰂魚涌。有區議員質疑泥水來自將軍澳工地或堆填區，又指上周已就同樣問題去信環保署、海事處及渠務署跟進，卻毫無進展，今日再落一場大雨，泥水再現，情況持續無改善。



西貢區議員張美雄表示，將軍澳對出海面沙泥湧出情況極為嚴重，有關問題已持續最少5至6年，只要稍為大雨，幾乎次次有沙泥湧出海面，有時呈奶白色、有時是泥黃色。



他稱已於本月4日就問題去信政府部門，惟至今未聞任何檢控工作。今早滂沱大雨，黃泥水又再湧現：「上次發現問題我已經鬧爆，依家未查完又有！」他指，問題長期困擾居民，至今未能解決，批環保署迂腐及監管不力。他擔心，若泥水來自將軍澳堆填區，有機會夾雜油污或重金屬物質污染，促環保署盡快調查，完成調查後除作檢控外，亦應將涉事承辦商列入黑名單。



東網正就當區今日出現的泥水情況向環保署查詢。另環保署於本月4日曾回覆東網，指該署當日接獲投訴後，有即時派員到該址各出水口及附近地盤、堆填區及填料庫等可能涉及污水排放的地點進行調查，當時懷疑是將軍澳工地排放出的泥水，但仍在採集水樣本化驗及作進一步搜證。