男廚工扮翠華集團主席等連環騙財　認9項欺詐罪

有多個不誠實案底的男廚工，連環扮成是多間連鎖餐廳的東主或其親友，致電到餐廳，以續牌、文件費等為由，騙取餐廳員工交出共1.8萬港元。男廚工在其中一次更訛稱是翠華餐廳集團主席，藉口要支付交通費，成功騙得翠華餐廳員工交出2000港元。受害餐廳員工交錢後才得知受騙而報警，男廚工事報被捕，今(11日)於區院承認9項欺詐罪，還押至本月28日量刑。



59歲被告劉炳基，控方指他過往有19項欺詐罪的定罪紀錄，他被捕前月入約1.5萬港元。辯方指被告因缺錢而犯案，願意把騙取的1.8萬港元，全數賠償予受害餐廳。



案情指，被告於2017年4月12日至去年8月7日，分別致電牛陣、Chef's Stage Kitchen、板長壽司、全記點心專門店、漢和韓國料理、源記餐廳、唐宮小聚、翠華餐廳及城中小閣等9間餐廳，向餐廳員工訛稱是擁有人、擁有人的親友，並表示要錢續牌、交文件費及交通費，騙得該些餐廳的員工即日把1100至3500港元不等的現金交到他手中。



被告收錢後，臨走前更把一個裝有廢紙或傳單的信封，扮成是文件交予對方。直至餐廳員工打開信封，又或遇見真正老闆等才驚覺被騙。被告於去年8月被捕，警戒下承認犯事，並指已花光款項。