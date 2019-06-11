《清明上河圖3.0》再現宋朝繁華　球幕影院細看汴河

《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展將於下月26日至8月25日，在亞洲國際博覽館3號館舉行，舉辦團體今(11日)舉行啟動禮。今次展覽展出多個高科技數碼技術、裝置藝術，亦有互動體驗活動及講座。



香港是首個在北京故宮以外展出的地點，展覽場地比故宮展覽大3倍。當中首次在港亮相的「開放之城」，以10個裝置藝術及8個以時空劃分的場景，以城市文明、日常生活、歷史時代3方面，展現畫作所反映的政治、經濟、文化、交通及服飾等。



同樣是首次在香港展出的「宋『潮』遊樂園」會採用Cosplay形式，展區內設置一系列的闖關任務，包括手繪一把團扇和臨摹一張年畫、體驗元宵燈節猜詩謎、活字印刷拓印宋詞、觀看《清明上河圖》動畫片、認知一卷《清明上河圖》裏的漢字等，透過視覺、觸覺、聽覺，讓家長和孩子身臨其境，穿越宋代。



另外，展覽亦展出「盛世長卷」，為一幅近5米高、逾30米長《清明上河圖》巨幅動態高清投影，亦有每場容納20人的180度球幕影院，以一鏡到底的技術，用動畫展出汴河從白天到傍晚的景象。



鳳凰數字科技新媒體藝術事業部總經理李利表示，對比9年前的展覽，今次的盛世長卷用2D線描及白描技術，由21位原畫師歷時400多天手繪而成，比上次3D動態捕捉技術，更能將畫作原汁原味呈現。她預計，展覽期間多達60萬人參觀。



市民今天起可於網上購票，入場費10港元，球幕影院部分需另外購買25港元票，若市民在港鐵九龍站或香港站轉乘機鐵往場地，可憑入場券以優惠價60港元來往場地。