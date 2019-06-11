男廚工涉冒警狎3女　事主否認庭上加鹽加醋為「煮死」被告

26歲男廚梅錦添疑冒警涉半年內性侵犯3名在交友網站上認識的女子，被控企圖強姦、交替性的非禮罪、未經同意下肛交及強姦4罪，涉及三名女事主P、Q及R。案件今(11日)於高院續審，案發時為女大學生的Q繼續接受辯方盤問。辯方指Q於庭上的證供有很多在她與警方錄口供時並沒提及，如她稱因擔心警方會包庇自稱是警員的被告而不敢報警一事，口供便沒有提及。



辯方指因為該些事是Q新近創作的所以口供沒提及，Q「加鹽加醋」的目的就是要煮死被告。Q否認並指因警方錄口供時並無詢問得如此詳細，又指自己只是講番事實。



辯方又質疑Q根本從無擔心過警方會包庇被告，因她曾向另一事主P提議到旺角警署報警，但Q聲稱被告曾自稱是「油尖旺反黑」，如擔心包庇何以仍建議到旺角報警。Q解釋稱因當時多了另一名事主且牽涉強姦，故認為警方「應包庇唔到」。



辯方又指案發前在酒吧時被告其實曾先行離開，但Q短訊他稱他的朋友漏了電話充電器，目的是叫他回來陪自己。辯方又指離開酒吧時是Q稱不想回家，被告遂提議到百佳(酒店)開房，Q則反建議到維記(維多利亞酒店)，又指在酒店房時Q並無呼救，因被告當時行為君子，性交時Q稱忘不了前男友，被告便即停手。但Q否認辯方的說法。



另外，辯方稱，離開酒店時因被告要求Q給回1000港元而與她有爭拗，而Q找一名女友人其實並非要求救，其目的其實是想該女友人代她給被告1000港元。Q否認此說法並指當時確是想找女友人助她脫離危險。