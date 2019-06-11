逃犯末路：52個社福宗教團體明罷工　僅維持緊急服務

周日(9日)大批市民上街反對修訂《逃犯條例》，政府重申會於明日(12日)向立法會遞交草案恢復二讀。有52個社福及宗教團體今(11日)公布發起罷工行動，明言行動不會只有一天，相信是長期抗爭，會先呼籲提供非緊急服務的同工參與，以減少對服務受眾的影響，但會維持緊急服務。團體強調，會因應立法會辯論進度及政府態度適時作出回應，不排除日後再將行動升級至社福界全體罷工，暫未能評估相關的影響性。



團體批評政府漠視遊行市民訴求，感到非常憤怒，為了進一步加強表達要求當局撤回修例的決心，決定將行動升級，實行於明日罷工及罷市。香港社會工作者總工會會長倫智偉表示，工會作出罷工的決定是複雜及困難，但未必受到法例保障，必須面對被機構警告、擅離職守的指控，甚至是被民事索償等，希望以同工的專業智慧及良知，自行決定如何及何時參與行動，盡量不要影響必須的服務，呼籲社福團體的管理層及受影響的人士理解。



正在服刑的社福界立法會議員邵家臻，其議員辦事處亦有參與是次行動，助理曾醒祥表示，明早社福界會在立法會外舉行集會，待特首林鄭月娥出席立法會質詢時間時再作請願，及後參與民間人權陣線的集會行動。