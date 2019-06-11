港鐵經理不知關鍵點有否巡查　認與禮頓同告犯錯

沙中線紅磡站獨立調查委員會第2部分聆訊今(11日)進入第11天，港鐵建造經理(沙中線土木工程)傅賢哲今續作供，他指港鐵曾就北面連接隧道三條連接縫，向禮頓發出至少3份不合格通知書(NCR)，他於去年發現該處檢查及測量申請表格(RISC form)出現缺失，當日負責巡查的港鐵工程師至今仍不確定當時有否在該處的關鍵檢查點(hold point)巡查。



傅表示，負責在紮鐵工序的hold point巡查的港鐵工程師只有2位，分別是時任一級建造工程師陳俊瑋及二級建造工程師康璞，由於陳當時已離職，他只好詢問康有否在hold point檢查紮鐵，但他指康「答唔出」。政府代表大律師周偉倫質疑，傅為何不即時追問二人的上司Joe Tsang，傅解釋指Joe當時亦已離職。



傅於庭上承認現階段仍不肯定港鐵工程師究竟有否在該hold point巡查，委員會主席夏正民指出，假如港鐵跟足要求做，即待禮頓發出RISC form，完成檢查後才在表格簽名，這樣便不會出現表格缺失問題，認為港鐵與禮頓同告犯錯，雙方需為此負責任，傅同意。



港鐵時任一級建造工程師陳俊瑋亦出庭作供，他有份參與工程合約1111及1112交界連接縫的接合會議，陳指港鐵有份參與會議，是要確定兩個承建商，即金門基利及禮頓進行工程時有足夠物料施工，又指最終會議紀錄會上載至港鐵電子系統ePMS，所有員工均可參閱。