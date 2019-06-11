逃犯末路：周日遊行8大專生被捕　4間大學逾37學生受查

反對修訂《逃犯條例》遊行結束後有港獨組織號召圍堵立法會，導致周一(10日)凌晨爆發暴力衝突。七間大專的學生會今日(11日)表示，遊行中有8名大專生被捕，包括浸會大學2人、中文大學4人及演藝學院2人。另外逾37名大專生受查，包括來自教育大學7人、城市大學15人、科技大學5人及浸會大學逾10人。



另外，七個大專學生會今日呼籲市民及學界明天(12日)參與反對修訂逃犯條例的罷課、罷工、罷市大行動，並到政府總部外集會，要求政府撤回修例。他們稱會視乎人數及天氣，不排除行動升級。今次作出呼籲「三罷」的大專學生會包括浸會大學、中文大學、理工大學、科技大學、演藝學院、城市大學及教育大學，香港大學因該會是臨時行政委員會，故暫未決定出席今次記者會，但已知悉行動。



中大學生會會長蘇浚鋒指，該校有6至7間書院學生會會配合行動。罷課是回應政府漠視民意的方法，逼迫政府面對抗議聲音。



浸大外務副幹事長梁兆玉表示，該校社工系、傳理系及幼兒教育系決定罷實習。對於教育局批評因修例爭議而發起罷課是極不負責任，梁指罷課是表達訴求，更是顯示學生的決心，不認為是不負責任。



教大學生會臨時行政委員會會長梁耀霆指，初步有20位該校學生罷課及罷實習，亦得悉有教職員有意發起罷工。



科大、演藝學院、城大學生會強烈譴責警方在周日遊行的執法行動。演藝學院外務副主席梁煜星表示，校園是私人地方，質疑警方入校園驅趕市民是否合法，要求警方回應。城大學生會臨時行政委員會署理外務副會長邵嵐指，學生於夏慤道和平、理性及冷靜地遊行，身上亦無攻擊性武器，卻遭警員以強光照射，並引述警員指「認住呢班City(指城大學生)」。科大學生會臨時幹事會幹事左仲達指，有數名學生被警員不合理地粗暴對待。