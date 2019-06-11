內地活豬供應不足被迫停業　豬肉業界擬下周罷市

受非洲豬瘟影響的上水屠房已重開5天，但內地活豬供應不穩導致豬價仍居高不下。鮮肉大聯盟等豬肉業界一行30人，今午(11日)趁立法會商討屠房跟進工作到場外請願，批評現時每日只有1000多隻內地活豬供港，令三分之一的肉商被迫停業，促港府盡快恢復每日引入4000隻內地活豬的正常供應，否則不排除下周一(17日)起發動罷市。



鮮肉大聯盟副主席關國華表示，每日至少要2000至3000隻內地活豬應市才足以維持業界生計，「依家得嗰1000幾隻，吊命都唔夠啦！」他說，港府要求屠房實施「日日清」，業界已作出配合，但港府卻未履行恢復內地活豬正常供應量的承諾，令業界極為失望。



食物及衞生局副局長徐德義今於立法會食物安全及環境衞生事務委員會上表示，留意到供求問題令到豬價出現短期上升情況，現時供港活豬數量的確較以往少，會繼續與內地相關部門及豬場保持溝通，但強調可能仍需一些時間才可令供港活豬恢復以往水平。根據食環署網頁，今日僅有1800隻內地活豬供港。