槍會子槍流落城門水塘　水務署指完成調查搜證

香港槍會的子槍鉛珠、彈塞及飛靶碎片流落城門水塘事件，水務署今日(11日)表示已完成調查及搜證工作，並正徵詢法律意見，以決定下一步行動。而署方有定期在城門水塘抽取水樣本監測水質，結果顯示城門水塘水質正常。



水務署今年3月接獲市民投訴，指於城門引水道及城門水塘附近發現射擊活動產生的殘餘物。經水務署調查後，殘餘物應源自香港槍會。水務署隨即與槍會聯絡，並於4月初派員進入其會所實地視察，以及根據《水務設施條例》調查及搜證，包括約見及錄取相關人士口供。



在完成搜證工作後，水務署隨即安排承建商清理城門引水道及城門水塘附近的射擊殘餘物。現時，大部分殘餘物已清除，預計清理工作可於6月底前完成。同時，香港槍會亦因應水務署要求，制訂了防止射擊殘餘物落入引水道的防範措施，包括擴大射擊場圍網、於引水道上方設置擋板及僱用清潔公司定期清理射擊殘餘物。水務署會繼續跟進這些防範措施的落實情況。



另外，水務署定期在城門水塘抽取水樣本監測水質，結果顯示城門水塘水質正常，而在槍會附近的引水道抽取水樣本檢驗，結果亦顯示水質正常。水務署日後會加強巡查，並不時與槍會聯絡，以檢討其防範措施的成效。