網民熱話：東鐵延誤司機義載　網民感動到想喊

昨日（10日）傍晚6時許，港鐵東鐵線大埔墟站附近有大樹塌下，壓落一段架空電纜，影響東鐵服務。由於事發時正值市民下班時間，有大批乘客滯留東鐵線各站，有大埔街坊免費義載受阻市民，更於網上多次報告接載情況，以免其他街坊撲空。網民紛紛大讚司機，更稱「有愛到想喊呀！」



Kelvin昨晚7時在Facebook群組「Tai Po 大埔」貼文，表示自己駕駛中型28座巴士，希望義載市民回大埔，由九龍塘出發，途徑大學站、大埔墟站以及太和站，更謙稱，「雖然座位不多但希望可以盡小小心意幫助各位」。



網民大讚司機「有愛」，用生命影響生命，又認為大埔區特別多好人好事，「真心讚」。Kelvin回覆留言時指，希望幫助大家盡早點回到家中，「我們是香港人應該為香港出一點力」。





網民有話說



Angel Li：樓主真的是有心人，謝謝你！



Dobbie Lum：大埔人很團結!



Iris Chan Siu Lam：點解大埔咁有愛



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