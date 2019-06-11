上海仔出動無人機把風　海軍湄公河檢獲3噸冰毒

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月雖瘋狂出貨，惟屢遭執法部門堵截。泰國軍方近日在該國與老撾接壤的湄公河邊境掃毒，合共檢獲3噸冰毒，市值3300萬美元（約2.57億港元）。當局發現不法分子以無人機及哨兵把風，並利用老撾漁民，將大量緬甸製冰毒運至泰國，繼而銷往東南亞以至澳洲等地。



法新社報道，泰國海軍手持M4突擊步槍及夜視鏡，連月來在東北部的那空拍儂府採取行動。單單在上月31日至上周二（4日）的5日間，當局已檢獲近3噸冰毒，及近500萬粒興奮劑「雅巴」。海軍上尉素姆萬（Sumnuan Kamdee）表示：「他們（毒販）在這裏出入，毒品已經成為國際威脅。」



據悉，毒販在老撾派出無人機、再在泰國派人把風；老撾漁民則關上漁船引擎，暗中漂往泰國海岸，每次運送數千粒「雅巴」。越南及柬埔寨分別在與老撾接壤的地區中，在近期檢獲的毒品數均劇增。在曼谷，1公斤冰毒市值1.1萬美元（約8.5萬港元）；在老撾，1公斤冰毒只賣4800美元（約3.7萬港元）。有泰國禁毒官員直言︰「即使10次中只有1次成功出貨，也足以賺錢。」



分析指，金三角地區已成為全球最大規模的冰毒生產基地，僅僅是因為極端暴力情節不多，故未如拉丁美洲的毒販般惡名昭彰。備受壓力下，老撾開始與鄰國合作掃毒。但聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）官員道格拉斯（Jeremy Douglas）明言︰「老實說，老撾在打擊有組織犯罪、販毒及邊防問題上，仍需繼續努力。」



今次是過去218日內第46宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及柬埔寨的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

