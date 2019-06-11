港學童生活滿意度偏低　學者籲親子多加溝通

中大教育研究所香港學生能力國際評估中心及香港亞太研究所青年研究中心今天(11日)公布2018年「學童身心靈健康評估計劃」(HBSC)香港預測研究結果，發現香港學童的生活滿意度平均值為6.86分(最高分為10分)，低於國際平均值7.63分。中大香港學生能力國際評估中心總監何瑞珠表示，親子多溝通對學生身心健康尤其重要，但香港父母工作忙碌，「連飯都無得食」，小孩身心健康或多或少都會受影響。



調查於去年3至5月進行，共研究7間小學及9間中學，共收回2711份來自11歲、13歲及15歲學生的有效問卷。在自評健康狀態方面，香港學生自評健康狀態為「極好」的只有15.4%，遠低於HSBC百分比36.3%。相反，自評健康狀態為「一般」及「差」的分別有30.5%及4.5%，均高於HSBC百分比11.8%及1.6%。



中大香港亞太研究所青年研究中心教授李賴俊卿表示，子女能跟父母溝通，對於小孩健康能有幫助，基本生活如一齊食餐飯，均能令子女情緒提高。她提到，情緒健康差的小孩較多吃甜食，以提高自己的精神，但長遠會影響自己健康。



中大香港亞太研究所青年研究中心教授馮應謙則指，親子缺乏溝通，小孩會轉移在網絡世界尋找朋友，慢慢傾向沉迷。他提到日本有法例要求遊戲公司限制用家玩電腦遊戲的時間，建議香港業界循此方面進行，以減低小孩沉迷遊戲的習慣。