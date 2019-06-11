林鄭張建宗民望創新低　鄭若驊繼續墊司底

政府問責團隊的民望續跌。最新民意調查結果顯示，特首林鄭月娥支持度評分跌至43.3分，政務司司長張建宗亦跌至43.2分，2人的評分同創上任以來新低，而律政司司長鄭若驊的評分只有29.5分，繼續「墊司底」。根據調查機構標準，林鄭月娥及鄭若驊屬於「表現失敗」。



港大民意研究計劃在本月3至6日，成功訪問了1006名市民。結果顯示，林鄭的評分由上次調查再跌1.4分，只有43.3分，而支持率只有32%，反對率高達59%，支持率淨值負24%。



在3名司長當中，雖然張建宗評分最高，但亦較上次調查下跌0.3分，跌到43.2分；財政司司長陳茂波評分上升1.9分，達36.1分，鄭若驊評分冇起跌，僅得29.5分，支持率只有16%，反對率則高達56%，而支持率淨值負40%。



至於13名局長方面，其中5名局長支持率下跌，商務及經濟發展局局長邱騰華下跌3%至39%；公務員事務局局長羅智光亦下跌3%至31%；政制及內地事務局局長聶德權則微跌1%至20%；保安局局長李家超亦下跌2%至27%，民政事務局局長劉江華亦微跌1%至22%。而李家超的支持率淨值再下跌8%至負13%，劉江華則負18%。