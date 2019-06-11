逃犯末路：警稱有人網上籲襲警搶槍　企圖製造混亂

立法會明日(12日)恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，警方今午(11日)表示，已收到5個打算明日在政府總部或立法會外的公眾集會申請，涉及人數共約2000人，警方暫時只向1個申請發出不反對通知書，另4個仍在商討細節。



警察公共關係科高級警司江永祥表示，周日(9日)的遊行大部分人和平理性，但昨日(10日)凌晨在立法會外卻出現暴力事件，導致8名警員及2名記者受傷。他稱，關注有人在網上呼籲市民未來參與集會時要訴諸暴力，包括要襲擊警員、甚至搶警槍等，亦有人建議民眾帶同煙霧粉及石膏粉等參與集會，意圖製造混亂，及誣衊警方施放催淚煙。



此外，他指甚至有人在網上教人製造汽油彈及其他致命武器，及呼籲堵塞主要道路，江強調有關行為已屬違法，一旦實行是干犯極嚴重罪行，警方必定會使用適當武力制止。有人又在網上呼籲他人堵塞主要幹道，江指有機會干犯煽動公眾妨擾罪。被問及如真有堵路情況發生的處理，江指會有相應安排，交通部的人員會處理，並把堵塞馬路的車輛移離。



江續稱，昨日凌晨在舊灣仔警署集結，有80%參與者是18至25歲，呼籲年輕人切勿參與暴力事件。另外，他指警方昨晚在西九龍拘捕一名男子，涉嫌藏有攻擊性武器，搜出自製的防暴盾和摺刀。



直至今日下午3時，警方共收到5個團體通知會於明日舉行公眾集會。其中3個為明日7至8時在立法會及政府總部一帶，合共1500人。其餘2個為明日7時半至晚上10時，合共有500、600人。