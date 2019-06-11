涉冒警性侵案　事主指被告自稱負責掃黃賭毒

26歲男廚梅錦添疑冒警涉嫌在半年內性侵犯3名在交友網站上認識的女子，被控企圖強姦、交替性的非禮罪、未經同意下肛交及強姦4罪。案件今(11日)在高院續審，控方傳召案發時是OL、現年35歲的其中一名女事主R作供。



R指，網名為KelvinCEO的被告在前年8月把她加為朋友，其後不時與她以電話短訊等傾談。她指曾與被告談及其職業，被告稱做「流動保安」負責「掃黃賭毒」，但R再問他是否警察時，他卻稱「唔方便講」，又稱「警察都是人來啫，打份工啫」。R表示，每次問及他是否警察時，他均沒有正面回答，有時又稱自己返油尖旺區，及曾稱自己「掃好多場，Cap咗幾個犯返去」，又稱自己為「VICE」，其後又解釋自己為「特別職務隊」。被告亦曾向R發相，並稱該本是Notebook(筆記簿)，不過R指被告從無說過該本是他朋友的警察記事冊。



R又指在8月至9月期間，被告多次邀約他喝酒，她均沒有答應。她稱，覺得被告想與她發展進一步關係，她亦承認當時有想過與被告嘗試發展及對他有好感。但是，R指她當時剛與男友分手，但仍有與男友見面，且仍忘記不到他，她亦答應男友在該段時間不見其他男士，亦認為被告有很多時均沒有回答她的問題，加上其邀約喝酒的時間太夜，故多次拒絕他。R更曾向被告發訊息，稱「唔好溝我啦，做朋友會更好啦！」不過，她最終答允於9月16日晚上出來與被告去喝酒。

