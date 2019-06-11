漁船赴越南運毒圖公海分貨　台海巡繳507公斤K仔

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月雖瘋狂出貨，惟屢遭執法部門堵截。台灣屏東地檢署近日指揮警方及海巡，遠赴中沙群島附近海域緝毒，截查一艘台籍漁船，在船上起獲來自越南、約507公斤氯胺酮（俗稱K仔），市值達7.5億元新台幣（約1.9億港元），並拘捕6名疑犯。



屏東地檢署周二（11日）通報，執法人員經過2年多調查後，掌握運毒集團利用漁船走私毒品的線索，遂於上月9日登上海巡署的台中艦前往查緝。經過30小時航程後，部分執法人員不適應海上風浪而嘔吐，最終在同月11日清晨6時許，於距離高雄港393海浬的中沙群島海域，攔截屏東籍漁船慶滿成號，並在船艙內起獲該批毒品，足夠供應50萬人次吸食。



當局指，該批毒品在越南製造，該漁船到越南提貨後，把毒品分裝成25大袋、共626小包，試圖運到公海後在分發給其他船隻，以「螞蟻搬家」方式運入台灣。執法人員在船上當場逮捕包括蔡姓船長在內共4人，及後溯源追查，又逮捕2名涉案人士。經偵訊後，檢方認為蔡某等6人因違反《毒品危害防制條例》罪嫌重大，有逃亡、滅證、串供的風險，向屏東地院聲押禁見獲准。



另外，當地警方上月27日又在屏東縣竹田鄉及枋寮鄉境內，破獲2座製毒工廠，查扣冰毒成品共21.6公斤、半成品2100公斤、麻黃素成品7.6公斤及大批製毒工具，並先後逮捕5人。檢方偵訊後，將5人依違反《毒品危害防制條例》，向屏東地院聲押禁見獲准。



今次是過去218日內第47宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及柬埔寨的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/