元朗站橋墩加固年底完成　區議員憂沉降指標搬龍門

港鐵西鐵線元朗站去年被揭發受住宅項目工程影響，架空路軌橋墩出現沉降，需要進行加固工程，工程預計今年底完成。元朗區區議員李月民擔心，一旦加固工程完工後，配合地盤工程復工，發展商又會「搬龍門」，進一步要求放寛該站橋墩沉降指標，置西鐵行車安全於不顧。



港鐵去年證實在2012至2013年，發現西鐵線元朗站與錦上路站之間，個別橋墩發生沉降，其中兩個橋墩沉降幅度達20毫米，附近地盤Grand YOHO第3期工程需要停工。



新鴻基地產回覆東網查詢指，Grand YOHO第三期項目自停工以來，比鄰的兩座橋躉沉降幅度一直沒有錄得任何增加。新地正為有關橋躉進行預防性加固工作，發展商一直審慎進行工程，預計今年年底完成。新地會在確保鐵路運作安全及公眾安全不受影響下，才會向政府申請地盤項目復工。港鐵亦表示，鐵路保護組一直都密切監察加固工作，確保鐵路運作安全不受影響。



李月民表示，他擔心新地向政府申請地盤項目復工前，又會申請放寛椿柱沉降指標。由於元朗西鐵站位於架空路軌橋墩上，加上是高速行駛，若橋墩沉降指標再放寬，一旦出現下陷，將影響西鐵服務，癱瘓整個新界西北交通。他估計橋躉加固工程延至年底才完工，可能是屋宇署加入附加條件，例如要求加高地台及灌石屎等。