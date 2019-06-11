高銀金融董事會叫停啟德百億商業地王交易

高銀金融於上月以111億港元奪得啟德舊跑道區商業地，惟交易存變數。董事會宣布，於6月10日，公司應獨立非執行董事石禮謙要求而召開緊急董事會會議，以討論暫停向附屬公司駿騰投資提供清付上述地皮地價的財務資助。



該公司全體董事(包括4名執行董事和4名獨立非執行董事)、公司律師及獨立核數師列席該會議。在獨立核數師在場的情況下，公司管理層向董事會證明充足和可動用資金到位證明，投標人(駿騰投資有限公司)可予支付就該地塊之不低於地價約111億港元的餘額。就審議暫停向投標人提供財務資助以清付該地價的決議案進行討論及考慮。



於該會議上，公司律師已根據該地塊之出售條件而就未有履行支付該地價而闡述對公司有可能產生的法律影響。每名董事會成員概對該事項表達各自意見。3名執行董事(即周曉軍、黃睿及許惠敏)及3名獨立非執行董事(即石禮謙、鄧耀榮及黃偉樑)認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，將可對香港商業地產市場的增長產生負面影響，彼等投票贊成該事項的決議案。



儘管董事會中的大多數持有不同看法，但董事會主席潘蘇通表示，認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定不會對香港商業地產市場的長期發展有所影響。潘氏並表示，他有信心收購該地塊會對集團現有位於香港九龍啟德第4B區4號作住宅用途的地塊之發展將會帶來重大協同效益，並投票反對該事項的決議案。獨立非執行董事高敏亦對該事項的決議案投反對票。由於董事會中的大多數投票贊成該事項的決議案，因此暫停向投標人提供支付該地價的財務資助。



公司根據律師發出之法律意見，香港政府有權實行或取消出售該地塊。倘被取消後，投標人已支付不可退還之按金2500萬港元將會被香港政府沒收，而香港政府將可酌情在適當時間、地點和方式下轉售該地塊，所有轉售或轉售的損失和費用應由投標人支付，並由香港政府作為違約賠償金予以處理。