港鐵禮頓如夥伴　夏正民指允遲交表做法危險

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分今午(11日)續訊，港鐵一級建造工程師陳俊瑋繼續作供，他直指禮頓施工多有甩漏，為免令工程進度受阻，故容許禮頓於不影響安全質量情況下，遲交檢查及測量申請表格(RISC form)，形容港鐵與禮頓猶如「夥伴關係」，表示「當幫一幫件事囉，與其100%要佢跟足，不如畀啲彈性」。



不過，有證供顯示，禮頓自2016年7月後，至今仍未有發出過有關北面連接隧道南北走線的RISC form，陳作供時表示當時預期禮頓只會遲一、兩星期便回補交，「無諗過會百分之百無晒」，又承認沒有任何工地文件記下港鐵工程師有否到關鍵檢查點巡查。



委員會主席夏正民質疑，港鐵以「夥伴關係」(buddy-buddy relationship)對待禮頓，容許禮頓欠交RISC form的做法危險，因收到遲交表格的港鐵工程師有機會已經忘記自己有否巡查，陳不排除有這個可能性。



有關北、南面連接隧道工程由搭接鋼筋改為螺絲帽設計，以方便工程車輛通過，陳指港鐵的建造工程師均得知此事，惟政府代表大律師彭禧雯指出，陳的上司港鐵建造經理傅賢哲卻對此事一無所知，質疑陳為何不將此事匯報。陳指，相信是禮頓及港鐵高層有共識下才決定改設計，又預期傅日常於工地巡查時，會發現牆上會多了一排螺絲帽，「我諗佢會自己察覺得到(有改動)」，故未有特意將事件匯報，更認為屬輕微改動，毋須即時通知政府。



早前禮頓工程師黎家灝供稱，他曾與陳一同到隧道連接縫關鍵檢查點巡查，惟陳表示自己另有公事，巡查工作多交由另一位建造工程師進行，又堅稱自己從未收過指示要到連接縫及調車接線巡查，對黎的說法感到相當驚訝，表示「完全接受唔到佢(黎家灝)咁講，呢樣嘢係無發生過」。