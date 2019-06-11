逃犯末路：政府接死亡恐嚇　葉劉恐惡劣情況持續

修訂《逃犯條例》在立法會恢復二讀前夕，特首辦及律政司今日(11日)分別接到死亡恐嚇電話，要求撤回修例。前保安局局長、立法會議員葉劉淑儀對事件表示強烈譴責，強調刑事恐嚇是嚴重罪行，促警方盡快徹查。她續稱，昨日(10日)凌晨在立法會發生騷亂，事後檢獲不少攻擊性武器，情況令人擔心，認為有不法之徒試圖製造混亂、破壞治安，相信惡劣情況會在今晚，甚至未來數天持續。



她提醒市民，根據《立法會(權力及特權)條例》任何人阻撓議員工作、投票，甚至是向議員施壓，即屬違法，希望相關人士不要以身試法。



保安事務委員會委員何啟明譴責有人以暴力要挾官員，認為社會可以就修例有不同意見或理解，但以官員個人及其家屬性命作威脅是不理性，促警方從速跟進調查。他續稱，暴力事件一再升級會影響香港國際形象，令外國以為香港混亂，呼籲反對派議員冷靜，認為他們的相關行動會牽動部分市民情緒，大家應以和平及理性態度表達意見，強調以要挾方式強迫任何人撤回修例或改變投票方向，不應在文明社會內出現。



立法會議員梁美芬指，即使有市民不認同修例，但社會必須一同譴責任何以暴力恐嚇市民，包括公職人員、特首及律政司司長，又指任何人都不應面對任何人身安全恐嚇，形容事件茲事體大，尤其提及汽油彈等，是非常嚴重的罪行，絕對不可以姑息，促請警方從速將兇徒緝拿歸案，認為有關行為超出言論自由和表達自由的空間，香港社會不可容許。



她又指，有網民將建制派議員的地址放上網，懷疑這些網民想引誘少不更事的人做犯法的事，她已感受到人身安全受威脅，認為香港社會不至於如此，不應以暴力手段阻止議員履行職責。