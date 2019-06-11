青少年家訪認知障礙長者　一同藝術創作添歡樂

認知障礙長者易走失及記憶退化，少外出或影響社交及心情，東華三院賽馬會耆青藝坊2017年起推行「藝術探『房』計劃」，安排44名受訓青少年義工，定期探訪有外出困難的認知障礙症長者及其照顧者，在家中進行油畫、製作特色門牌、新年全盒及盆景等藝術活動。研究發現，參加計劃的長者及照顧者正面情緒提升，較前開心及願與人接觸。



耆青藝坊項目經理陳國輝表示，共有23個長者及照顧者家庭參與計劃，青少年義工每月1至2次由導師義工陪同，大專生義工則每月3至4次，到訪認知障礙長者家中進行結合跨代共融和藝術的創作活動，半數青少年則沒有參與家訪，以作對照。



東華三院與港大社工及社會行政學系副教授周燕雯在2017年10月至今年初進行活動成效研究，發現家屬觀察到長者及其生活質素有提高，長者的正面情緒轉變顯著，平均值由17.2升至21.1，亦有患者記憶有改善，社交能力有改善。義工對認知障礙症增加認識，亦能正面欣賞長者的能力，同時與家中長者的溝通技巧及關係均有改善。



性格文靜的陳婆婆參加計劃，其女兒陳小姐指，母親不習慣群禮活動，多留家中，但義工探訪開始嘗試主動和青少年閒談，開始享受群禮生活。陳小姐亦重新認識母親在藝術創作的能力和喜好。



東華三院舉辦認知障礙症藝術作品展覽，即日至15日，在尖沙咀文化中心行政大樓展覽廳舉行，展出逾百件展品，包括「藝術探『房』的作品。