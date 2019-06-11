王國興促政府及建制勿做軟腳蟹　團結通過修例

立法會大會明日(12日)就《逃犯條例》修訂恢復二讀辯論。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興批評，以壹傳媒黎智英為首的反中亂港集團抹黑《逃犯條例》修訂，煽動民眾上街反對，是狗急跳牆的行為，而政府多年來縱容黎等人，亦令市民一肚氣。王促請政府及建制派議員勿做「軟腳蟹」，須團結通過修訂《逃犯條例》，洗脫香港罪犯天堂的污名。



王國興指，修訂《逃犯條例》是天經地義，反問︰「點解能容許殺人放火、製毒販毒、勒索恐嚇嘅犯法者將香港當成避風港」，逃到本港就可以逍遙法外，令本港淪為逃犯天堂。王指出，反中亂港集團為阻修例，無所不用其極，「一呃、二鬧、三拉布、四告洋狀、五遊行、六搞暴亂」，即是先造謠抹黑修例，繼而不斷批評政府，之後在立法會拉布，再派人到歐美多國「唱衰香港」，煽動市民上街遊行，最後搞暴力衝擊。



王國興炮轟周一(10日)凌晨有大批示威者在立法會外暴力衝擊警察防線，導致逾十名警員受傷。王指警方必須追究到底，否則只會令這批人肆無忌憚，以為可用暴力去威嚇政府及立法會。王又指，政府多年來縱容黎智英，包括放生黎涉嫌向泛民秘捐黑金，黎2014年公然參與違法佔領行動，以及黎前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者亦拖延不告，結果令這些人有恃無恐，逢中必反，王質疑是否「反中亂港就逢凶化吉，愛國愛港就粉身碎骨」。



民間正醞釀罷工罷課罷市以反對修例，王國興批評反對陣營在社交平台呼籲去立法會外的添馬公園「野餐」，是變相包圍立法會，向建制派議員及政府施壓，王呼籲市民勿參與「倒自己米」。王又指，建制派和政府需如《東方日報》的《正論》所言，「堅持就係勝利，唔好做軟腳蟹」，不能有人臨陣倒戈或半途而廢，否則香港就真是玩完。



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