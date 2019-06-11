逃犯末路：網傳包圍立會　警港鐵站加強截查

立法會明日(12日)恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂之際，網傳有人號召今晚(11日)提早包圍立法會，召集市民「以死相搏」以阻止修例通過。市民入夜後陸續到立法會大樓閘口外等候，添馬公園海濱長廊晚上亦有較多年輕人聚集。而警方傍晚開始在各個港鐵站加強保安，金鐘站有警員備有盾牌，不少市民被要求搜身，氣氛緊張。該站更一度傳出暫時封閉，但記者到場時，見車站仍然正常運作。



至於金鐘海富中心近政府總部天橋亦有大批警員戒備，有警員配備頭罩。有帶備記者證的記者亦被警員要求檢查隨身物品及身份證。



立法會議員朱凱廸和鄺俊宇晚上到金鐘站視察情況，朱要求警方按警例檢查市民隨身物品，不能胡亂檢查。譚文豪、林卓廷、區諾軒其後亦到場監察，譚指警方愈做愈過分，認為若擔心有人外出，應宣布香港戒嚴，並指數名議員會在站內不同地方監察。林卓廷稱看不到被搜市民有何違禁品，任意搜集財物是完全違反警方搜查權利的合理性，客觀效果是政府向遊行人士施壓。



一名市民盧先生在金鐘附近連續被警員搜兩次身，最後在港鐵站大堂被數名身穿便衣的探員截查時，近百名人士聚集起哄及指罵。盧事後氣憤地展示袋中物件，聲稱自己只是路過，不忿多次被警員截停查問。



另外，香港基督教教牧聯署籌委會約7、8人到立法會添美道車場入口，在8時舉行祈禱會，本預計有500人出席，但因下雨會影響出席人數。