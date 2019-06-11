政Whats噏：立會休會在即　議員議案爭崩頭

立法會每個星期都會討論兩個議員議案，由於名額有限，而個個議員關心嘅議題都唔同，個個都想快啲提出自己嘅議案畀大家討論，所以個個星期都要爭崩頭。依家嚟到6月中，可謂會期將近尾聲，競爭就更加激烈，好似嚟緊7月3日大會嘅兩個名額，就有成至少13個議員想爭，而且仲未截止，即係可能仲有更多議員想加入競爭喇！



喺13個議案當中，至少有5個係同醫療有關，當中包括蔣麗芸(Ann)提出嘅「成立癌症基金」、黃碧雲嘅「擴展基層醫療服務」、郭家麒嘅「改善本港的醫療制度」、陳沛然嘅「改革醫院管理局」同李慧琼嘅「改善基層醫療服務，適度引入海外醫生」，可見香港醫療系統問題千瘡百孔，所以多個唔同黨派嘅議員都想拎出嚟討論，若果政府唔快啲改善有關問題，相類似嘅議案相信都會接踵而來。



有近半議案係講醫療，理論上抽中嘅機會都好高，不過查實就算抽到都未必係好事，事關今個月期最後一次大會喺7月10日，若果7月3日前嘅會議有其他議程積壓落嚟，就所有議程都要順延，變咗就算抽到都未必傾得到，而睇返最近嘅議程，唔單止嚟緊《逃犯條例》修訂會有排傾，之後仲有《國歌條例草案》同電子煙有關嘅法案排緊隊，呢啲政府法案都會比議員議案優先，而且預計需要嘅審議嘅時間唔會少，所以若果唔加會睇怕都好難傾到議員議案喇。



喺嚟緊幾次大會，仲有由泛民提出嘅不信任特區政府嘅議案，建制派提出制訂輸入本地培訓醫生嘅新機制，同過勞死要納入偏員補償條例等，就算抽到7月3日嘅檔期，分分鐘可能要等到10月復會先有希望嘞！



有份抽7月3日名額嘅阿Ann就話，其實個議案已經排咗好耐，但就預咗今個會期內傾唔到，抽到都已經預係都要下個會期，即係10月起先有得傾，不過其實冇得唔排，事關唔排就更加永遠都傾唔到，又直言佢作為立法會支援癌症病患者事宜小組委員會主席，自然要為癌症病人發聲，直指依家好多醫院都唔收新症，做唔到應有醫療服務，希望可以盡快傾到個議案咁話。



