逃犯末路：搞罷市罷工　中小企陪葬

陸續有商戶發起罷市，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，不過，自由黨立法會議員鍾國斌認為，罷市不能影響政府決定，也不會影響政府收入，只會對中小企自身造成損害，因此並無實際效益。此外，多個社福及宗教團體亦聯署響應罷工，惟社會福利署則呼籲社福業界在表達意見的同時，應繼續發揮專業精神，任何行動以不影響服務及市民利益為依歸。



社福界逾五十個團體發起聯署，參與罷工行動，指罷工是迫不得已，社福界為了追求社會公義，希望有更多行業效法。社會工作者總工會會長倫智偉說，罷工的決定既複雜且困難，但他認為這是正確抉擇，希望社福團體的管理層及受影響人士理解。社福界表示，由於未能預計條例審議時間，因此罷工有機會長時間維持，他們會視乎立法會審議的時間表，再作出未來罷工安排。



社會服務聯會亦指出，今次修例引起社會極大爭議，政府以往提出的法案甚少引起社會如此廣泛關注及爭議，今次不同界別、職業、年齡的廣大市民都表示反對及憂慮，但政府提出修例前，只是用了二十天時間諮詢公眾，便決定將法案交給立法會，做法過於倉促，社聯認為政府如今必須懸崖勒馬，立即撤回條例草案，嘗試修補與廣大群眾的關係，否則，政府將更難管治，後果無可挽回。