逃犯末路：增警力保「雙鄭」　G4前後「護駕」大陣仗

特首辦及律政司昨日分別接獲死亡恐嚇電話，警方隨即提升對特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊的保安級別，經評估後如認為有需要，亦會加派警員保護她們的家人。林鄭月娥昨晚出席公開活動時，保安亦明顯加強，有俗稱G4的警方要員保護組前後「護駕」。



據悉，林鄭月娥的女副官早前在單車意外中骨折受傷，雖已出院，但仍未復工，故保護特首的工作暫由其他警官負責。事實上，特首身邊除有一名警司擔任副官，每日亦有要員保護組人員陪同返回特首辦工作及出席各項活動，並且是廿四小時當值，特首入住的禮賓府亦有軍裝警員站崗及巡邏。



昨晚七時許，林鄭月娥到金鐘一間酒店出席活動，警方明顯加強保安，在商場通往酒店的出入口均有四、五名警員駐守，在酒店正門外則有三架警車戒備，最少有近十名警員駐守，亦有便衣警員在旁監視，至晚上八時，林鄭月娥在警方要員保護組的貼身保護下離開。



至於鄭若驊，一般情況下出入是沒有官方保護，但入住的山頂律政司司長官邸，則有軍裝警員站崗及巡邏。有前資深警官指，發生刑事恐嚇後，警方已經加派人手保護，經評估認為有需要時亦會保護她家人。