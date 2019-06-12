東方日報A1：林鄭與鄭若驊同被兇　要挾撤修例及辭職

政府今日將修訂《逃犯條例》草案提交立法會恢復二讀前夕，立法會內外「戰事」一觸即發，特首辦昨日接獲九個連環追殺電話，律政司亦接到一個死亡恐嚇電話，要求廿四小時內撤回修例，否則燒死林鄭月娥全家，又揚言鄭若驊如不辭職及撤回有關修例，將會掟汽油彈及燒死其丈夫潘樂陶。恐嚇雙鄭的來電懷疑來自同一人，警方已將兩案列作刑事恐嚇，交由中區警區重案組跟進。各界強烈譴責事件，認為有人以恐嚇手法達致政治目的，試圖製造混亂。昨入夜後近千人在立法會大樓外聚集，氣氛緊張。立法會今凌晨提升保安級別至黃色警號，警方進駐立法會。



特首辦主任陳國基指出，昨日中午十二時許，特首辦收到九個電話，內容均要求特首林鄭月娥於廿四小時內辭職，以及撤回《逃犯條例》修訂，否則將會燒死她全家；而律政司司長鄭若驊辦公室同樣收到一個類似電話，要求鄭若驊辭職及撤回有關修例，否則將會掟汽油彈及燒死其丈夫潘樂陶，由於語句和內容相若，懷疑來自同一人。陳已報警處理，官員保安安排會交由警方處理。律政司發言人指，律政司職員今日接獲恐嚇電話，已就事件報警。



前保安局局長、立法會議員葉劉淑儀對事件表示強烈譴責，強調刑事恐嚇是嚴重罪行，促警方盡快徹查。她續稱，前日（10日）凌晨在立法會發生騷亂，事後檢獲不少攻擊性武器，情況令人擔心，認為有不法之徒試圖製造混亂、破壞治安，相信惡劣情況會在今晚，甚至未來數天持續。她提醒市民，根據《立法會（權力及特權）條例》任何人阻撓議員工作、投票，甚至是向議員施壓，即屬違法，希望相關人士不要以身試法。



保安事務委員會委員何啟明譴責有人以暴力要挾官員，認為社會可就修例有不同意見或理解，但以官員個人及其家屬性命作威脅是不理性，促警方從速跟進調查。何續稱，暴力事件一再升級會影響香港國際形象，令外國以為香港混亂，呼籲反對派議員冷靜，認為他們的相關行動會牽動部分市民情緒，大家應以和平及理性態度表達意見，強調以要挾方式強迫任何人撤回修例或改變投票方向，不應在文明社會內出現。



立法會議員梁美芬指，即使有市民不認同修例，但社會必須一同譴責任何以暴力恐嚇市民，包括公職人員、特首及律政司司長，又指任何人都不應面對任何人身安全恐嚇，形容事件茲事體大，尤其提及汽油彈等，是非常嚴重罪行，絕不可姑息，促請警方從速將兇徒緝拿歸案，認為有關行為超出言論自由和表達自由空間，香港社會不可容許。她又指，有網民將建制派議員的地址放上網，懷疑這些網民想引誘少不更事的人做犯法之事，她已感受到人身安全受威脅，認為香港社會不至於如此，不應以暴力手段阻止議員履行職責。



立法會議員葛珮帆亦譴責以恐嚇手法達政治目的做法，她指自己亦曾經多次接到死亡恐嚇郵件，但今次是有人以電話直接提出恐嚇特區首長及官員，是對香港治安的直接挑釁，實在是無法無天，香港社會絕對不能接受。加上網上亦有人公開了大部分建制派議員的家居地址，有人更提出要騷擾及威嚇傷害議員及其家人，她感到自身及家人的安全正受到威脅，已經就事件通報警方。



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