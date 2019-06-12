綠色先鋒：極光危機　旅客湧南北極　生態遭破壞

南北兩極一向予人神秘的感覺，隨着科技發展，要前往兩極一睹極地的面貌如極光、巨大的冰川和在極地生存的動植物，已不再如過往般遙不可及。不過，每年上升的旅客數字，加上發展帶來的全球暖化及污染，已對兩極帶來威脅，冰川融化、極寒不再，有極地專家坦言，若問題持續不改善，可能無法在兩極欣賞極光。



提起北極的第一印象就是嚴寒，然而於上月11日，位於北極海入口的俄羅斯阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）竟錄得攝氏29度高溫，該地區去年的平均氣溫約為攝氏12度。而逾80%地區均被冰雪覆蓋的格陵蘭島，今年冰川融化的時間亦被往常提早1個月，全球暖化問題之嚴重，連極地亦不能幸免。



經常穿梭兩極的國際極光協會（總部）主席星雨，對暖化帶來的影響可謂感受至深，他坦言近年兩極明顯變暖，「着少幾件衫都無大問題」，原來的大片冰川更融化至今天只剩一角，「冰川逐漸消失，當地生活嘅動物亦會受影響，生態系統會受破壞。」全球暖化的問題，難以由小市民一時三刻的行動帶來改變，惟作為親身前往極地的遊客，卻有實實在在的守則可以遵守，以減少對極地的破壞。



他指，近年南北極遊的旅行團氾濫，包括欣賞北極光、體驗北歐小鎮風情、觀看北極熊和企鵝等野生動物以及在大雪原上坐雪橇等。國際南極旅遊組織協會（IAATO）針對南極遊已制訂了多項規則，保護南極環境，包括不能靠近企鵝5米範圍內，登陸下船、遊玩後返上船前都要清理鞋子，以免破壞當地生態等，「雖然有指引，但係遊客違反規則係好常見，例如唔遵守規則亂走、食煙同埋離動物太近。」



另外，遊客增長而當地軟硬件配套不足，導致問題叢生，遊客破壞當地環境、脆弱植被被侵擾、人類活動帶來入侵性物種和細菌、野生動物生活受干擾以及郵輪給地區海洋帶來垃圾負擔等，「人類鍾意當地面貌同極光所以去當地，但有無諗過會因為唔自律而令極光慢慢消失呢？」

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