探射燈：偷運食材普遍　生蠔番薯供米芝蓮食肆

走私食物屢見不鮮，東網曾直擊有水貨客以螞蟻搬家形式，每日由深圳偷運蔬菜、海鮮到米芝蓮名人飯堂；又有日式放題店涉使用走私生蠔。有法律界人士提醒，走私未經申報的食品過關，可被罰款及監禁。



即使多次揭發走私食物，每日早上港鐵粉嶺站旁仍不難發現水貨客由內地偷運食材回港，一盒盒大發泡膠箱內有蔬菜、番薯、連殼生蠔等，就在路邊分發運載離開。東網早前直擊，港島一間米芝蓮一星的名人飯堂亦採用水貨客運送的食材，水貨客拖着盛載白色發泡膠箱的手拉車，由羅湖過境，兩地把關人員均無截查。



本港法例規定，由內地供港蔬菜必須來自註冊農場，必須附有內地發出的相關批文，抵港前亦需在深圳南山供港農產品加工配送中心抽樣檢測，再由文錦渡邊境管制站入境，到港後由食安中心核對資料及抽驗。執業大律師陸偉雄表示，走私為嚴重罪行，法官會考慮走私貨物的價值、數量、被告悔意等因素判刑，除了罰款，更可能身陷囹圄。

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