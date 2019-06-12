探射燈：師奶貪平唔驚瘟疫　內地豬肉走私入境

非洲豬瘟再爆發，豬肉日日貴，不少主婦為「慳錢」北上買菜。東網直擊本港大媽在深圳買生豬肉闖關，連「汆水」都欠奉，經內地海關X光機暢通無阻；內地街市商販不諱言每日都有港人買豬肉，又指若數量不多，血淋淋過關亦毫無難度。立法會議員擔心豬肉來歷不明，食用可致中毒。



約60歲張女士（化名）日前到深圳的皇崗肉菜市場買菜，她坦言已「買慣買熟」，指無論菜蔬、鮮肉、糧油雜貨，都照樣可帶返港；又教路部分鮮肉可交由檔主先汆水，但用作炒菜的鮮肉汆水後再煮恐影響口感，可直接購買後帶過關。



她先後到豬肉檔以每斤16元人民幣（約18港元）購入1斤梅頭，價格為近日本港豬肉零售價約5分之1。內地豬肉檔檔主斬肉後，將肉以膠袋盛載交給她，張索緊膠袋並確保味道不濃烈後，就把膠袋放進手拉車內。



牛肉檔檔主則將鮮牛肉斬件後，隨即以電磁爐滾水燙一燙，牛肉表面略為烚熟，才包膠袋交給張。張繼而在其他檔口購入兩條魚、牛筋等，其後轉乘地鐵到福田口岸。她主動把手拉車放入口岸X光機檢查，內地關員看着屏幕顯示卻沒有反應；再到本港入境關口時，亦未被要求檢查行李。張輕鬆過關，乘坐往天水圍方向的巴士離去。



出入境口岸不難發現有人攜帶食物返港，而其中一個港人北上買菜熱點是東門市場。該市場有肉檔檔主主動推銷，豬肉售價普遍較本港便宜，即使東網記者推說難攜生肉回港，檔主卻指帶小量鮮肉自用，即使血淋淋過關亦問題不大。



天水圍民生關注平台幹事陳詩雅指，每日都有不少天水圍居民會到內地買菜，主要因為內地食材價格相宜，「佢哋覺得香港啲菜或者肉都喺由大陸運落嚟，相信自己可以揀到靚嘢。」惟攜生肉入口恐成防疫漏洞，她認為居民意識不足，相關部門應在關口加強宣傳。



立法會議員郭家麒直斥政府警覺性低，現時檢測方法難以發現旅客或市民帶鮮肉過關，促請政府加強宣傳、增加相關罰則及抽查密度。本身為醫生的他解釋，未經檢驗豬隻來歷不明，有可能由非法農場以哮喘藥餵飼，進食後影響身體，甚至可能中毒。



海關發言人表示，如在清關過程中發現懷疑受管制肉類，會將個案轉交食環署人員跟進。食環署發言人則指，任何人攜帶未經煮熟的肉類進入香港又未能提供衞生證明書，即屬違法，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。本月截至6日，就非法攜帶生肉入境已作出5宗檢控。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

