衝擊立法會：學生遲到教局籲彈性處理　聖若瑟書院考試延期

立法會今日(12日)恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，大批示威者早上堵塞金鐘主要幹道，令交通癱瘓。教育局發出特別報告，建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。



位於中環堅尼地道的聖若瑟書院，今日在學校網頁發出告示，指原定今日舉行的中一英文及中三數學科考試將會延期，校方又建議學生留在家中，以保安全。校方接受查詢時指，受影響的只有該兩個級別的學生，其他級別因考試時間較早，學生在早上8時左右已回到學校。如學生有需要，考試後可一直逗留校內。



傳統名校英華書院有中六生因反對修訂《逃犯條例》而在網上發起罷課聯署。英華現時正值考試期，今日(12日)仍有不少學生上學，並指認同學校不押後考試安排的做法公平。



皇仁書院副校長趙善衡表示，今早有家長致電學校，指學生上學時會路經金鐘一帶，向校方反映擔心會遲到。趙指，該校正值考試期間，因應情況順延考試時間15分鐘，原定今早8時半開考改為8時45分，沒有學生因交通受影響而遲到。



中學校長會主席鄧振強表示，教育局代表較早前致電各中學了解學生罷課情況，以他任教的學校為例，有3名學生告假，其家長信中列明會由家長陪同下參與罷課活動，他認為，大部分中學生年齡約12至16歲，相信不多學生會參與罷課，另外暫未見有教師罷工。



他重申不贊成罷課，認為會影響學生身心健康，呼籲教師緊守崗位，又希望政府暫緩修例，指社會對立已經出現，如果堅持極快修例，社會對立只會惡化，即使修例成功後對立也不會消失，很擔心對年輕一代的影響。