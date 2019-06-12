衝擊立法會：學生遲到教局籲彈性處理 聖若瑟書院考試延期
2019年06月12日 09:21
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聖若瑟書院發告示指原定今日舉行的中一英文及中三數學科考試將會延期。
立法會今日(12日)恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，大批示威者早上堵塞金鐘主要幹道，令交通癱瘓。教育局發出特別報告，建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。
位於中環堅尼地道的聖若瑟書院，今日在學校網頁發出告示，指原定今日舉行的中一英文及中三數學科考試將會延期，校方又建議學生留在家中，以保安全。校方接受查詢時指，受影響的只有該兩個級別的學生，其他級別因考試時間較早，學生在早上8時左右已回到學校。如學生有需要，考試後可一直逗留校內。
傳統名校英華書院有中六生因反對修訂《逃犯條例》而在網上發起罷課聯署。英華現時正值考試期，今日(12日)仍有不少學生上學，並指認同學校不押後考試安排的做法公平。
皇仁書院副校長趙善衡表示，今早有家長致電學校，指學生上學時會路經金鐘一帶，向校方反映擔心會遲到。趙指，該校正值考試期間，因應情況順延考試時間15分鐘，原定今早8時半開考改為8時45分，沒有學生因交通受影響而遲到。
中學校長會主席鄧振強表示，教育局代表較早前致電各中學了解學生罷課情況，以他任教的學校為例，有3名學生告假，其家長信中列明會由家長陪同下參與罷課活動，他認為，大部分中學生年齡約12至16歲，相信不多學生會參與罷課，另外暫未見有教師罷工。
他重申不贊成罷課，認為會影響學生身心健康，呼籲教師緊守崗位，又希望政府暫緩修例，指社會對立已經出現，如果堅持極快修例，社會對立只會惡化，即使修例成功後對立也不會消失，很擔心對年輕一代的影響。