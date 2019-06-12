衝擊立法會：警員重裝入大樓　梁君彥宣布更改立會大會時間

【10:43】立法會主席梁君彥宣布更改大會開會時間，具體時間另行通知。



立法會大會今早(12日)11時恢復二讀辯論修訂《逃犯條例》，大批示威者佔領主要道路，要求政府撤回修例。早上10時許，有警員進入立法會與保安溝通開會安排，部分警員全副武裝，更配備胡椒噴霧，現場緊張氣氛。



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多名民主派議員中午在會議廳前廳商討。民主黨主席胡志偉批評特首林鄭月娥漠視百萬人上街，認為目前訴求已很清楚，形容香港在很危險的邊緣，撤回修例是唯一可以平息民憤的方法。他稱，梁君彥只決定押後會議，完全不足以平息風波，促對方拿出良知。



黨議員林卓廷表示，曾聯絡部分建制派議員，得悉有議員未能回到立法會，認為大會不能「夾硬」開會，要求梁君彥取消今日的會議，並要求政府撤回方案，避免火上加油。議員陳志全則表示，今日修訂《逃犯條例》恢復二讀，在辯論期間所有正反意見均會刺激市民，認為不應在如此緊急情況下再繼續進行辯論，亦可讓政府收回惡法。



據了解，梁君彥入唔到立法會，與秘書處溝通中，因擔心一開會示威者衝立法會，同建制派不想行政總秘道進入，故大部分建制派議員應在金鐘一處後備地方候備，一旦開通位置即可進入立法會。



另外，今早多名泛民議員到現場與示威者會面，其中議員鄺俊宇一度不適暈倒，他拒絕送院，返回立法會議員辦事處休息。