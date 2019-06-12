德國議員：倘逃犯條例修訂通過　應終止與港引渡協議

德國國會議員周二（11日）對香港修訂《逃犯條例》表示關注，認為修例可能影響德國與香港之間的引渡協議。有議員指出，修訂《逃犯條例》一旦通過，德國政府必須重新評估條例對德港引渡協議的影響。



國會屬下人權及人道救援委員會主席延森（Gyde Jensen）表示，港府應竭盡所能維持人權的普世性，化解社會與政府之間的僵局。她指，社運參與者正為香港自治、人權、基本自由被侵蝕付上代價；認為若《逃犯條例》通過，必須審視協議影響。



委員會另一成員鮑澤（Margarete Bause）則稱，疑犯一旦被引渡到中國，將面臨死刑及酷刑，倘若修訂案通過，德國應終止與港的引渡協議。基督教民主聯盟（CDU）的委員會成員帕策爾特（Martin Patzelt）表示，大批香港民眾上街，顯示港人反對修例。



在周三（12日），澳洲悉尼及阿德萊德分別會舉行反修訂《逃犯條例》集會；英國倫敦國會廣場，則繼續靜坐抗議行動，反對修訂《逃犯條例》。此外，有指美國及法國等地也有類似活動。