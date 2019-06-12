熱帶氣旋增3名字　「鴛鴦」「小犬」隨時來襲

颱風季節又嚟喇！天文台今日(12日)宣布2019年熱帶氣旋新名字，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增3個新名字，包括「山貓」(Yamaneko)、「鴛鴦」(Yun-yeung)及「小犬」(Koinu)，分別取代舊有名字「天鴿」、「啟德」及「天秤」。



聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織轄下的颱風委員會，日前於廣州舉行第51屆會議，會上通過採用上述新名字。各個名字均有不同意義，相信由香港提出的「鴛鴦」令市民最感熟悉，意義既指由奶茶與咖啡混合而成是「港式」流行飲料，亦指屬於鴨子科的鴛鴦。至於「山貓」由日本提出，意指天貓星座，又可指在山野生活的一種貓科動物；同樣又日本提出的「小犬」意指小犬星座，又代表小狗。



根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。例如2017年8月「天鴿」在香港以南水域發展為超強颱風，為珠江口沿岸帶來破壞性的風力及嚴重的風暴潮，在澳門造成10人死亡，超過240人受傷，直接經濟損失超過90億元澳門元，而香港則有129人受傷。在廣東、廣西、福建、貴州及雲南造成至少15人死亡及1人失蹤，約有74萬人受災，超過6500間房屋倒塌，直接經濟損失超過282億人民幣。



熱帶風暴「啟德」及颱風「天秤」於2017年12月接連在一星期內吹襲菲律賓，引發嚴重水浸及山泥傾瀉，共造成至少294人死亡及超過204人失蹤，逾7萬人無家可歸。