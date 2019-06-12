煥然懿居首日揀樓　市民抽居屋屢失敗改申首置

市價62折、位於馬頭圍道的市區重建局首置上車盤「煥然懿居」今(12日)首日揀樓，截至下午2時許，至少有34個單位已被揀選。有申請人稱買樓後感到有壓力，要努力工作供樓。



曾在外國及內地工作的Nick，已回港居住逾10年，現時一家三口租住在西營盤單位，現育6歲小朋友，他今次以656萬港元買了高層單位自住，他認為今次樓價滿意，「對年輕人嚟講ok，比市價平好多」，認為是一個好機會，故決定申請。雖然管理費等費用市建局仍未公布或令市民「無數得計」，但他指資金充裕，不是問題。他認為自己幸運，買樓後感到壓力，要努力工作供樓。



拿頭籌的林太育有一子一女，現時一家4口住在公屋，她稱曾抽4次居屋不果，轉戰申請首置盤，今以650萬港元購買了507呎高層單位，成功揀樓後她僅稱平常心。



周太以逾600萬港元購買實用面積逾400平方呎的單位，將會一家三口自住，她稱現時與家人共住，因想擁有自己物業，但「抽咗居屋N咁多次都失敗」，決定申請，她稱售價勉強可負擔，但認為有壓力，會承造90%按揭，亦要「慳啲使，節制住，有舊錢要綁住」。被問政治動盪會否影響置業意欲，她稱要把握機會，放棄便會失去，認為能上樓是開心事。



「煥然懿居」共493伙，其中450伙用作首置盤，實用面積呎價為11,692港元至13,969港元，項目單位面積261呎至507呎不等，售價由314.2萬港元至660.5萬港元，超額認購逾45倍，項目料於2020年入伙。