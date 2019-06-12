港鐵工程師認憑電話確認紮鐵進度　遭批做法隨意欠認真

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今(12日)進入第12日。連日來多份證供均顯示禮頓欠交大量檢查及測量申請表格(RISC form)，負責於紮鐵關鍵檢查點(hold point)巡查的港鐵二級建造工程師康璞承認，由於禮頓經常拖欠RISC form，工務督察進行落石屎前檢查時需致電她確認是否已完成紮鐵檢查。委員會主席夏正民及委員Peter Hansford均批評做法隨意及不認真。



庭上展示一張北面隧道東西走廊一條連接縫，鋼筋接駁螺絲帽的照片，日前證供顯示，於此處進行紮鐵檢查的只會是康或港鐵另一名建造工程師陳俊瑋負責。惟康今看過照片後亦表示不確定自己有否在該處巡查，又指連接縫不算是一個特別位置，看過照片後亦難以憶起。



康又稱，自己於工地巡查時會拍照作個人紀錄之用，亦會將照片傳到港鐵的工作WhatsApp群組，惟她翻查紀錄後亦找不到連接縫及調車接線巡查照片，故不確定自己有否巡查。



康表示，港鐵工務督察負責在落石屎前的hold point檢查，認為工務督察有責任確定紮鐵工序已檢查才可批准落石屎，又指如果工務督察未能於WhatsApp群組找到有關位置完成紮鐵檢查的照片紀錄，會致電相關工程師查詢。委員會主席夏正民質疑，如果禮頓有交RISC form，工務督察便可憑表格得知是否已完成檢查，批評以電話確認方法非常隨意，亦不認真。



康表示，她於關鍵檢查點巡查時，根本不知道螺絲帽及鋼筋怎樣才算是接駁妥當，從未有人給予她任何相關指示，她並未曾參加過由螺絲帽供應商BOSA舉辦的課程。