會展站沉降惡化逾90%　停工指標擬放寬至1.2倍

沙中線紅磡站工程問題令整條沙中線通車無期。政府及港鐵表示，原定2021年通車的沙中線過海段，受紅磡站工程影響，實際通車日期須再作評估。運輸及房屋局和港鐵提交的文件顯示，沙中線會展站有沉降監測點錄得的沉降幅度，疑於過去三季內惡化逾90%，港鐵疑將相關沉降監測點的停工指標，放寬30%至1.2倍。



運房局及港鐵向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，交代沙中線最新工程進展。文件指，截至今年3月31日，沙中線整體工程進度為89%，其中沙中線「大圍至紅磡段」工程已完成逾99%，而「紅磡至金鐘段」工程則完成77%，過海鐵路隧道已於今年4月開始鋪設路軌。



通車日期方面，已命名為「屯馬線」的沙中線「大圍至紅磡段」工程，港鐵仍在進行分段通車的可行性研究，涉及改動信號系統、擬定營運安排及列車運作等。由於屯馬線所有車站一些關鍵信號系統設備及電纜，均設於紅磡站擴建部分及其相連結構內，因此屯馬線分段通車需就搬遷及改動該些設施作仔細研究。



至於過海的「紅磡至金鐘段」，原定通車日期為2021年。但政府指，受到灣仔發展計劃工地交接的影響、會展站地底複雜情況、因沉降而一度暫停會展站挖掘工程等一系列因素，對於該段能否維持2021年的通車目標，將會視乎紅磡站擴建工程全面評估策略的最終結果再作檢討，港鐵將於本月底提交相關報告。



港鐵指，「紅磡至金鐘段」的開通取決於屯馬線的通車日期，港鐵需要先掌握屯馬線的進度，才可更清楚了解及掌握目標完工日期。而紅磡站擴建部分或需進行的跟進工作，亦可能對該段的通車時間表有所影響。