警員開槍案中槍混血兒認藏毒　官斥害人害己

九十後中法混血兒今年5月在屯門友愛邨疑拒絕警方截查，涉嫌危險駕駛將其私家車加速逃走，警方開槍制止令他中槍，警方調查期間再發現他於今年1月另涉藏毒。該名中法混血兒今早(12日)在九龍城法院承認一項藏毒罪，繼續還押至7月2日，等候索取戒毒所報告始判刑。



被告古希哲(24歲)，承認於今年1月26日在樂富邨樂謙樓對出一輛私家車非法管有0.72克固體內含可卡因。庭上披露，古過往有兩項藏毒及兩項販毒案底，於2010年因販毒罪被判入戒毒所，2013年他再因另一項販毒罪被判監6年8個月。



辯方指，被告的同居未婚妻剛懷孕，未婚妻今早到庭旁聽，她為被告撰寫求情信，懇求法庭輕判，讓她的骨肉可在完整健康的家庭長大。但主任裁判官吳蕙芳得悉被告過往曾經販毒，狠批他傷害了不少吸毒者的家庭，更痛斥他：「你做埋晒啲傷天害理嘅事，仲未識得洗心革面，害人害己⋯⋯好似你咁嘅人，點會有完整家庭？睇怕你以後唔會同毒品絕緣㗎喇」，官又說「你選擇生仔係你嘅事，但你個仔會好淒涼，惟有畀阿媽帶大啦」。



被告在庭上淚流滿面，用流利廣東話說「對唔住」，「我以後唔會再做，我知道錯，再做我太太唔會同我喺埋一齊，我唔想冇咗老婆同BB」。最後裁判官決定先索取報告，押後判刑。