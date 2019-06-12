衝擊立法會：倘商界7至8人倒戈　修逃犯例或觸礁

高銀金融日前突然宣布暫停出資購買啟德首幅跑道商業地，被問及是否因修訂《逃犯條例》而決定「撻訂」，集團獨立非執行董事、立法會地產及建造界議員石禮謙指是社會存在矛盾，看淡香港市場前景。事件令人質疑商界對修例的態度出現變化，以目前立法會形勢分布，若有7至8名商界議員倒戈，或因不同理由而不投票或投棄權票，修例或會觸礁。



政府提交的逃犯條例修訂草案，必須得到立法會過半數議員支持才獲通過，現時全會有69名議員，必須獲得35票支持才可通過，而主席以外，建制及泛民的議員數目分別是42及26人，若建制中有7至8名議員倒戈，修例可謂「凍過水」。



目前反修例的行動愈演愈烈，「撻訂」事件令人質疑商界對修例的立場有轉移趨勢。立法會中商界議員的投票取態備受關注，不單止石禮謙本身對修例有保留，作為商界政黨的自由黨早前亦表明有很大意見，該黨5名議員當中，只有身兼行政會議成員的張宇人明確表示支持，雖則近日該黨歸隊表明撐修例，但礙於形勢變動，最終會否繼續撐下去也是未知之數。另外，實政圓桌的田北辰日前亦表明，若政府在修例方面沒有重大的修改，他看不到有支持修例的理由。



過往，行政會議成員亦曾有不支持政府政策的前科。2014年立法會審議樓市雙辣招，身兼行政會議員成員的商界立法會議員林健鋒「失蹤」，被外界質疑是否要避席不投票，但又傳出另一版本指他當時因肚瀉而不在席投票。其實，林健鋒所屬的香港總商會亦對今次修例存疑，直至保安局局長李家超早前親自與總商會高層會面解釋修例，其後並接納總商會提出，包括提升移交罪行刑期門檻至7年或以上等建議，總會才支持修例。