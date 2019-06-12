美眾院議長：支持示威者　倘條例通過將審視香港自治

美國國會眾議院議長佩洛西周二（11日）就香港政府修訂《逃犯條例》及市民上街抗議發表聲明，表示支持香港的示威者，並反對《逃犯條例》修訂。她指一旦《逃犯條例》通過，國會將重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否充分自治。



在聲明中，佩洛西指《逃犯條例》危害美國和香港間互惠多年的關係。若條例通過，國會將重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否充分自治。她又指，條例將扼殺港人自由，並危及生活在香港的8.5萬名美國人的安全。



她指出，國會將於未來數天推出全新的跨黨《香港人權及民主法案》。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）早前表明將重推《香港人權及民主法案》。該法要求更新美國在1992年訂立的《美國—香港政策法》，監察香港地區的人權和政制發展。



中國外交部發言人耿爽周三在例行記者會上，回應有關佩洛西的言論。他表示香港事務純屬中國內政，任何國家、組織及個人無權干預，中方對美方有關人士就修例發表不負責任的錯誤言論，對香港事務不停說三道四，表示強烈不滿及堅決反對。他表示，要求美方客觀公正看待特區政府依法修例，謹言慎行，停止任何形式干預香港事務及中國內政。