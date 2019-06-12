報告亞太企業偵測網絡攻擊落後　受攻擊機會高

黑客入侵問題日益嚴重，香港的電訊商、旅行社，甚至衞生署去年相繼「中招」同被黑客入侵。網絡安全公司FireEye今日(12日)公布針對亞太區網絡安全的最新研究報告，顯示亞太企業去年偵測網絡攻擊的能力繼續落後全球，而亞太區企業極有可能再被攻擊。



報告發現，於2018年，亞太企業內部團隊在網絡入侵開始至偵測到的所花時間中位數為262天，即8個多月時間。而美洲、歐洲、中東和非洲地區企業偵測到入侵者的速度明顯較快，分別為46天和61天。顯示亞太企業偵測速度相對較慢，意味着黑客能在被發現前有更多時間達到目的。



根據去年全球數據顯示，在過去的19個月內，78%由FireEye所管理偵測和應對的亞太企業被相同或類似動機的黑客再次攻擊，而全球統計數字僅為64%。



FireEye執行副總裁兼首席技術官Grady Summers表示，儘管香港商界領袖的網絡安全風險意識有所提高，然而身處於主要經濟樞紐，香港企業卻比預期更容易受到網絡攻擊，因電子郵件仍是網絡罪案或網絡間諜活動中最常見的攻擊媒介，他建議香港企業加強過濾電子郵件。