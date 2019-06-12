衝擊立法會：多線巴士線改道或停駛 市民放工受影響

受金鐘一帶示威影響，多線巴士路線需要改道或停駛。

金鐘的大型示威仍然持續，區內交通大受影響，多線巴士路線需要改道或停駛。



九巴表示，需要改道路線包括101、101X、103、111、113、115、104、109、182、307、601、601P、603、619、619X、641、673、680、681、690、905、914、934、936、948、960、960B、961、968、968X、978。另外，182X、373、603P、680X、681P、934A、935、936A、960A、980X、981P、982X及985則暫停服務。



新巴城巴表示，現時共有19條日間路線暫停服務，78條日間路線需改道行駛。暫停服務路線包括15C、18、18P、23、23B、70A、H1、H1A、H2、W1、X15、X15R、5B、5X、12、12A、12M、260、789。需要改道路線包括1、2、6、6A、6X、7、10、11、13、15、18X、25、26、30X、37A、37B、40、40M、66、70、75、88R、90B、97、101、101X、103、104、109、111、113、115、182、182X、307、590、601、601P、619、619X、621、641、680、680X、681、681P、690、720、722、780、788、905、914、930、930A、930X、948、962、962B、962C、962E、962X、967、969、969A、969B、969C、980X、981P、982X、A11、A12、E11、E11A。