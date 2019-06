衝擊立法會：香港反對修例示威　多間英美主流傳媒頭條報道

多間美英主流傳媒,如美國有線電視新聞網絡(CNN)、《紐約時報》、英國廣播公司(BBC)及《衞報》等,周三(12日)均以頭條報道香港民眾在金鐘一帶反對政府修訂《逃犯條例》。CNN更設有即時專頁,實時更新報道香港情況。



CNN頭條標題為「示威令香港陷於停頓」(Protest brings Hong Kong to a standstill),登有警員向一名穿黃色雨衣示威者發射胡椒水劑的相片,並設立香港示威專頁實時更新最新情況。



《華爾街日報》頭條報道「香港人潮洶湧令引渡條例辯論被押後」(In Hong Kong, Debate Postponed on Extradition Bill as Crowds Swell),封面大相為示威者合力搬起鐵馬一幕。《紐約時報》頭條報道「實時更新:香港居民堵路抗議引渡條例」(Live updates: Hong Kong Residents Block Roads to Protest Extradition Bill),封面照可見示威人群逼滿海富中心前的告士打道。



BBC頭條是「香港示威者包圍政府大樓」(Protesters surround government buildings in HK),首頁貼出立法會議員鄺俊宇站於鐵馬上,向人群振臂高呼的相片。



英國《衞報》國際版頭條為「香港示威/實時:數萬人示威後引渡條例辯論被迫押後」(Hong Kong protest/ Extradition bill debate delayed after tens of thousands protest - live),並以幻燈片形式展示5張日間示威照,分別可見示威者高站於人群中遠眺、示威人群撐傘、多人搬動鐵馬、警方發射胡椒水劑及一名女子手持白花坐於警方盾牌陣前。



據日本傳媒報道,由於日本NHK電視台不斷播放有關示威的畫面,中國政府已中斷NHK在內地的播放信號。另外,CNN、BBC日前亦被中斷播放。