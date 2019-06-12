母涉掟女落床致傷獲撤罪　官指女兒或與父串供誣告

7歲女童稱遭母親從後抓住衣服「掟落床」，臉部近眼角撞中金屬床邊受傷，涉案高姓母親於去年11月被裁定一項故意襲擊導致兒童受到損害罪罪名成立。其後高姓母親(48歲)上月向高院原訟庭上訴要求推翻定罪，即日獲判得直。法官延至今天(12日)頒布書面判詞，解釋判決原因。法官指原審裁判官未有妥善處理父親正與母親爭奪女兒撫養權、及他與女兒有可能串供誣告的問題，因此定罪存有疑點。



本案在2017年12月發生，當時高姓上訴人與女兒於灣仔同住，其分居丈夫則居於隔壁單位。案發日晚上上訴人與女兒言語爭執，其後上訴人被指拿着女兒衣領，將女兒擲向床上，令女兒臉頰受傷。原訟庭暫委法官沈小民在判詞表示，上訴人的分居丈夫在被盤問時，起初否認與上訴人爭奪女兒撫養權，但在追問下不得不承認，但又說他本人其實希望女兒跟上訴人生活。



法官指原審裁判官僅表示接受上訴人丈夫的立場，因此認為他不會和女兒串供，並未能令人釋除他可能誣衊上訴人的疑慮。此外，女兒作供時指她被母親拋落床時，被床的鐵造橫線部分弄傷。但法官在觀看證物照片時，就發現床是用柔軟物料製造，找不到符合此描述的部分。法官指就算上訴人真有把女兒拋落床，她是否屬控罪的「故意襲擊」實存疑問，基於上述理由，法官決定將上訴人的定罪撤銷。