北面連接隧道螺絲帽未扭妥　工務督察稱睇漏眼

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今午(12日)再續，庭上展示多張北面連接隧道連接縫照片，顯示部分鋼筋未完全扭入螺絲帽。港鐵工務督察(土木工程)鄧兆衡作供時承認「可能係當時睇漏咗」，又指當時沒有人告知他工地同時出現供應商Lenton及人和科技(BOSA)兩類螺絲帽，至去年進行修補方案時才知道。



禮頓工程師黎家灝及港鐵一級建造工程師陳俊瑋證供出現矛盾，黎堅稱與陳一同巡查鋼筋，陳卻一律否認。鄧堅稱黎不會記錯自己與港鐵哪位工程師巡查，但當紮鐵分判商永光的代表大律師蔡一鳴再追問鄧，黎究竟是否與陳一同巡查鋼筋時，鄧卻表示「不太清楚」，反表示於隧道連接縫及調車接線檢查紮鐵多由另一名工程師康璞負責。



早前禮頓總經理Karl Speed作供時表示，紀錄在工地日誌的檢查及測量申請表格(RISC form)即代表已在關鍵檢查點(hold point)完成檢查，惟蔡一鳴向鄧展示其中一份於列車停放處的RISC form，顯示該處根本未通過檢查，但卻出現在日誌紀錄中，質疑Speed的說法是否屬實。鄧指該日誌並不是由他處理，故不清楚詳情，但認同蔡所說，的確有未通過檢查的表格紀錄在日誌中。



港鐵建造經理傅賢哲日前供稱，當有新一批鋼筋送到工地時，港鐵人員於巡查時會留意到有新鋼筋並會主動抽驗。惟鄧卻表示，紮鐵場長期擺滿鋼筋，難以分辨鋼筋屬新或舊批次。