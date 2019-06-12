網民熱話：的哥急切線　鄰車收掣不及攔腰狂撼

馬路如虎口，駕駛途中遇上不速之「車」，車主又當如何反應？近日網上流傳一段車cam片段，拍片車輛沿灣仔港灣道行駛，駛至消防局時，一輛紅的突然「殺出」，車主收掣不及，攔腰狂撼。網民形容的哥的行為是「人渣」。



網民莫振雄在Fb群組「馬路的事討論區」上載一段片段，片中所見，當時天雨路滑，拍片車輛駛走灣仔消防局附近時，一輛的士疑是想越線U-Turn，從左方路邊突然駛出。拍片司機收掣不及，加上地面濕滑，及，直撞的士。由於衝力太大，的士更被撞至彈開。拍片司機無奈「唉」了一聲。



網民批評的哥駕駛態度差劣：「咁大雨，又唔打燈，話抽就抽，低能 」、「害人害物」。有網民讚賞拍片車主「撞得好」、「抵撞」。但有網民質疑拍片司機「咁大雨，係咪冇開車頭燈？」亦有網民認為責任不在拍片車主，「唔怪佢，始終天雨路滑，好考技術」。



網民有話說

Dixon Chan：撞得好呀

Adrian Yung：唔開燈＋唔打燈

Rambo Rambo：以前冇cam有得拗，今次仲有得拗，的士對方唔追究你，你自己都有排賠，一個大教訓