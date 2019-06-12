衝擊立法會：警方防暴武器大晒冷　首度廣泛用「胡椒球」槍

面對暴徒在立法會外衝擊防線，警方下午不斷提升武力，使用雷鳴登霰彈槍、胡椒噴劑、手擲催淚彈、催淚水劑等武器，並廣泛使用俗稱「胡椒球」槍的新裝備，荷槍實出動「打暴動」。據了解，警方至今使用均為非致命武器，不會穿透人體，但撞擊力不弱，中槍中彈亦傷勢不輕。



警方於旺角暴亂後引入了俗稱「胡椒球」槍的新裝備，由粉彈槍發射，早前在「佔領西環」清場行動中亦有配備，但未有真正使用，今次卻廣泛使用。槍上的催淚彈發射器，用壓縮氣體作動力。



至於雷鳴登霰彈槍(12 Gauge Remington 870)，可以打散彈，分別是鳥彈(Birdshot)、更致命的鹿彈00 Buckshot、亦可打非致命彈藥 (Non-lethal Rounds)，如橡膠子彈 (Rubber Bullet) 及布袋彈(Bean Bag Shot/ Sock Round)。今次警方乃發射橡膠子彈，一方面可於中距離命中目標，制止暴徒行動，保護前線人員，同時亦可減少目標人物所受到的傷害。據熟悉槍械的人士透露，由於子彈殼是透明呈白色，相信警方是用橡膠子彈，若子彈殼是紅色，則為實彈。



警方的武器還包括俗稱「大口槍」的法德魯吋半口徑防暴槍 (37/38mm Federal Riot Gun)，亦可打非致命彈藥，如發射催淚彈，主要向天打，令空中出現好多顆放出催淚煙的子彈，催淚煙會被磨得更精細，接觸到布滿汗水的皮膚時會令人有燒傷的感覺。而催淚彈由法德魯寸半口徑大口槍發射，有效射程為50至75米。