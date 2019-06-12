毓民特區：政府施政無能　官逼民反堪憂

立法會原定今日(12日)恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂草案，但大批示威者佔領馬路，堵塞交通，立會一帶亂作一團，社會再次出現嚴重撕裂。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批特首林鄭月娥為首的特區政府，上任以來施政無能，導致經濟不景、法治蕩然、民生凋敝，出現今天官逼民反的局面，特區政府責無旁貸。



示威者與警方今日在金鐘一帶連番衝突，令立法會的會議也無法如期進行。黃毓民指香港由一個法治健全、言論自由、經濟繁榮、民生安和的社會，淪落至今天政治不修、社會撕裂的局面，港官實在難辭其咎。黃指出，香港貧富懸殊嚴重，樓價、租金、生活費高踞世界第一，但打工仔的薪金卻「二十年不變」，政府不但對基層的困難視而不見，更在賣地政策、房屋政策上向大地產商傾斜，加劇貧富懸殊差距。



黃狠批林鄭不去對症下藥，還要開出「明日大嶼」的空頭支票，如此大白象工程，隨時有可能耗盡本港財政儲備，而前特首曾蔭權提出十大基建，絕大部分都是工程延誤和超支，超支金額共計逾千億元。黃指出，這筆公帑原可用作興建公屋、改善老人福利，政府偏偏善財難捨、冤枉甘心，不對基層施以援手，反而進一步刻薄剝削。市民只想辛苦掙扎求存，現在是連求生存都出現問題。



民生凋敝，深化社會矛盾，對市場亦帶來負面影響。有上市公司董事會近日就叫停了啟德一幅百億元商業地王的交易。黃坦言，有不少企業正考慮撤資，香港經濟有機會走下坡。香港弄成今日的局面，全因特區政府胡作非為，林鄭與她的管治班底失能、失效、失職，不符港人期望的官員不去反省，還繼續自以為是，香港勢必沉淪變棄城。



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